Y171 大人気⭐︎ K18 クロストップ 金 ネックレス ペンダント チャーム

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商品詳細
自宅保管品です^^もう使わないため、出品いたします！K18クロスのトップです！男の子にも、女の子にもおすすめできるシンプルなデザインのお品です。お手持ちのチェーンなどでご活用くださいませ♪※注意事項お値下げは致しかねます、あしからずご了承くださいくださいませ。素人でございますので、見落とし等ある可能性があります。現物に近いよう撮影しておりますが、色合いや傷についてはお使いのモニターによって違いがございますのでご了承ください。載せているものが全ての出品物です。神経質な方のご購入はお控えください。すり替え防止の為、返品はお断りしております。画像参照の上、ご検討くださいませ。材質···ゴールドカラー···ゴールド
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