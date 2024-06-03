【新品未使用】タケオキクチ　アンティーク調レザー カードケース　ダークブラウン

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こちらの商品は人気の定番カードケースです。コンパクトサイズのカード専用ケースで、見開き状になりカード2枚×2枚上下でICカードを入れ分けが出来るデザインとなっており収納力が抜群です◎鞣（なめ）しはコンビナメシでタンニンを多めに使用するセミアニリン仕上げの素材で表現しヴィンテージ感を強調しています。また、顔料で下のベースの色を着色し上から染料でムラを表現するなど、透明感のあるエレガントとアンティークの2面を見せたムラ感が特徴的な牛革です。更に大人っぽいブロッキングの配色と表側の接ぎ部分を面一に仕上げオシャレ感を一層引き立てています☆☆☆オリジナルBOX付きなので、ギフトにもおすすめのアイテムです♪■サイズ タテ6.5cm、ヨコ9.5cm、マチ1.5cm■素材 牛革■カラー ダークブラウン■仕様カードスリット×4■付属品オリジナルBOX・商品タグ類■定価 8,800円☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#仕事#ビジネス#結婚式#二次会#プレゼント#パーティー#フォーマル#カジュアル#スーツ#ネクタイ#ブランド#お洒落#限定■下記のようなブランドがお好きな方は必見■#カルバンクライン#ポールスミス#ラルフローレン#バーニーズニューヨーク#バーバリー#ナノユニバース#ジラフ#ユナイテッドアローズ#エディフィス#ビームス#シップス#ブルガリ#タケオキクチ#コムサデモード#ヴィヴィアンウエストウッド#アバハウス#アーバンリサーチ#グリーンレーベルリラクシング#フィオリオ#クリケット☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆※他にも沢山の小物等を出品しておりますので下記のハッシュタグより是非ご覧下さいませ(*'▽'*)#NAO小物