SJX 750 K18 ダイヤモンドクロスチャーム　スカルチャーム

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商品詳細
これからの季節の胸元にギラギラ輝きますよ【ブランド】SJXエスジェイエックス【アイテム】ダイヤモンドクロスチャームダイヤモンド スカル チャームデザイン チェーン ネックレス （50cm）【素材】750(K18)ダイヤモンド【付属品】なしギャランティがなくても全国のSJXとSTARJEWELRYで無料クリーニングや修理アフターケアサービスも受けれますのでご安心下さいSJXは勿論ですがCHROMEHEARTSやEYEFUNNYやシンパシーオブソウルやノンブルゆきざき好きにオススメですSJXエスジェイエックスex'positionエクスポジションjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニノンブルゆきざき
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