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SJX 750 K18 ダイヤモンドクロスチャーム　スカルチャーム
商品番号 H28154004162
商品名

SJX 750 K18 ダイヤモンドクロスチャーム　スカルチャーム
ブランド名 スタージュエリー
特別価格 税込 41,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

これからの季節の胸元にギラギラ輝きますよ【ブランド】SJXエスジェイエックス【アイテム】ダイヤモンドクロスチャームダイヤモンド　スカル　チャームデザイン　チェーン　ネックレス　（50cm）【素材】750(K18)ダイヤモンド【付属品】なしギャランティがなくても全国のSJXとSTARJEWELRYで無料クリーニングや修理アフターケアサービスも受けれますのでご安心下さいSJXは勿論ですがCHROMEHEARTSやEYEFUNNYやシンパシーオブソウルやノンブルゆきざき好きにオススメですSJXエスジェイエックスex'positionエクスポジションjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニノンブルゆきざき
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