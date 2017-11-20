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MS-250ALS 折りたたみ式アルミ　譜面台
商品番号 M86708040335
商品名

MS-250ALS 折りたたみ式アルミ　譜面台
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MS-250ALSYAMAHA折りたたみ式譜面台アルミ製軽量625グラムの超美品です。フレームをたたむ際につく小傷はあるかと思います。写真で状態を確認して購入してください。他にも同じもので同程度のものを出品しています。まとめて購入される方には送料分の値下げ可能です。今のところ2台8000円の予定です。コメントしてください。管理2同じ商品があるため番号で管理しています。#YAMAHA#MS_250ALS
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