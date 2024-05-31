GIANNI VERSACE ヴィンテージ メデューサ 指輪 ゴールド 12号

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GIANNIVERSACEヴィンテージメデューサリング指輪ゴールドジルコニア12号こちらは頂き物です。重厚感存在感があってかっこいいリングです。同じものは今では手に入りにくいかもしれません。古いものなので傷や剥がれがありますがヴィンテージの味と思える方にお願い致します。メンズだとピンキーリングでも良いと思います。12号だと思いますが画像でご判断下さい。希望価格は通知されません。値下げ交渉はコメントから常識の範囲内で具体的な金額をご提示下さい。ご購入の前にプロフィールをご覧になり、記載事項をご了承頂けますようにお願い致します。本文はここまでです。▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ジャンニ・ヴェルサーチェジャンニ・ベルサーチェメデューサメドゥーサストリート90's90s80's80susedヒップホップホストギャルストリート原宿サブカルロックパンク古着y2kバブルバブリーバージンメリーフラミンゴパナマボーイサンタモニカシカゴグリモワールロキエDEPTjantiqueshookedtoroitimikittyshurythevirginsnugujamflowerboudoircurioshugmartedeptrokulampharajukucharollvintagekatieMarlandbackuschopovalowenavisitforlitmusjurkFETICOSSENSEgr8thefoureyedashleywilliamsnodresscollinastradacry.