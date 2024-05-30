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2star スニーカー
商品番号 Q71980619560
商品名

2star スニーカー
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 1,837 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価...31,900円くらいだったかと思います。2star...イタリアのsafari掲載ブランドサイズ...27cmソールに多少の汚れはございますが、星や後ろ側の汚れはエイジング加工されたものです。シューズクローゼットの整理のため、出品致します。新品ではないことをご理解の程よろしくお願いします。スニーカー型···ローカットカラー···ブラックスタンスミスエアフォースナイキNIKEアディダスプレミアータアトランティックスターズゴールデングース
http://narcologia.ru/goods/plaque736807.html
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