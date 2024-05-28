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BAD HOP YZERR着用アレキサンダーワンフェイクファージャケット
商品番号 N80334506450
商品名

BAD HOP YZERR着用アレキサンダーワンフェイクファージャケット
ブランド名 アレキサンダーワン
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BADHOPのYZERRが武道館ライブで着用していたアレキサンダーワンのフェイクファージャケットになります！着用回数は短時間で3回になります、汚れキズなどはなくとても綺麗な状態です！サイズ表記はSですがオーバーサイズになっていて日本サイズのLになると思います！素人寸法ですが身幅56、着丈68、かた幅59になります！日本には頭数も少なく市場にはほとんど出回りが無いと思います！探されていた方よろしくお願いいたします！#yzerr
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