上質 アーバンリサーチドアーズ カノニコ セットアップ スーツ ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。トレンド古着専門の「古着男子」です。お洒落な古着をたくさん出品していますので、是非ご覧くださいませ。【商品名】上質URBANRESEARCHDOORSアーバンリサーチドアーズカノニコセットアップスーツCANONICOSUPER110's【ブランド】アーバンリサーチドアーズURBANRESEARCHDOORS【サイズ】表記サイズ：５０(ジャケット)着丈（約）73.5cm 肩幅（約）45cm身幅（約）53.5cm 袖丈（約)61cm(パンツ)ウエスト（約）44cm 股上（約）26cm股下（約）72cmわたり幅（約)33cm裾幅（約)19.5cm【素材・材質】毛ウールポリエステル【色】黒ブラック【商品の状態】パンツ：数カ所に汚れ、スレがございます。目立った傷や汚れはなく、まだまだ気持ちよくご着用いただけるかと思います。あくまでも古着の為、汚れやダメージ等の見落としがある場合があります。古着ということをご了承頂ける方のみご検討ください。神経質な方や状態を気になさる方は購入をお控えください。この商品はペット無しの禁煙の部屋にて保管しております。決済完了後、綺麗に折りたたんで発送いたします！【補償・匿名性】が確保された発送方法にて1-2日以内に発送即購入ＯＫ↓他の出品一覧が見れます↓#古着男子のお店#古着男子のスーツ#古着男子のセットアップ210132