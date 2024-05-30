puma プーマ ミラージュ スポーツ アーストーンズ スニーカー

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商品詳細
商品情報【プーマ直営店限定】スポーティーなルックスながら、落ち着いたトーンのカラー使いでカジュアルな雰囲気に仕上げています。軽量で通気性の高いメッシュアッパーにスウェードのオーバーレイを施しアクセントを加えました。また、アウトソールにはラバーを使用しており、グリップ力が高く歩きやすいシューズです。デザイン性だけでなく履きやすさにもこだわった一足です。スポーツやアクティブなシーンだけでなく、カジュアルコーディネートにも取り入れやすいアイテムです。[素材]合成繊維+天然皮革+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂詳細重量:約440g(27cm)ローカットテキスタイルアッパーかかととつま先にスウェードのオーバーレイTPUヒールループラバーアウトソール
http://narcologia.ru/goods/Lincoln273702.html
http://narcologia.ru/goods/stair997500.html
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