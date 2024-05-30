商品情報【プーマ直営店限定】スポーティーなルックスながら、落ち着いたトーンのカラー使いでカジュアルな雰囲気に仕上げています。軽量で通気性の高いメッシュアッパーにスウェードのオーバーレイを施しアクセントを加えました。また、アウトソールにはラバーを使用しており、グリップ力が高く歩きやすいシューズです。デザイン性だけでなく履きやすさにもこだわった一足です。スポーツやアクティブなシーンだけでなく、カジュアルコーディネートにも取り入れやすいアイテムです。[素材]合成繊維+天然皮革+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂詳細重量:約440g(27cm)ローカットテキスタイルアッパーかかととつま先にスウェードのオーバーレイTPUヒールループラバーアウトソール



puma プーマ ミラージュ スポーツ アーストーンズ スニーカー|mercari ...



プーマの新作スニーカー、DJカルチャー着想の「プーマ ミラージュ ...



プーマの新作スニーカー、DJカルチャー着想の「プーマ ミラージュ ...



puma プーマ ミラージュ スポーツ アーストーンズ スニーカー|mercari ...



プーマの新作スニーカー、DJカルチャー着想の「プーマ ミラージュ ...



プーマ ミラージュ スポーツ (メンズスニーカー) 価格比較 - 価格.com



プーマ ミラージュ スポーツ (メンズスニーカー) 価格比較 - 価格.com



プーマ PUMA MIRAGE SPORT （GRAY） -SNEAKER HEZZ | 新作の人気 ...



PUMA（プーマ）の「【PUMA(プーマ）】ミラージュスポーツパデット ...



プーマの新作スニーカー、DJカルチャー着想の「プーマ ミラージュ ...



PUMA/プーマ】 ミラージュスポーツ スニーカー | FREDY&GLOSTER ...



puma プーマ ミラージュ スポーツ アーストーンズ スニーカー|mercari ...



ユニセックス プーマ ミラージュ スポーツ SC スニーカー | PUMA ...



Amazon | [プーマ] スニーカー スウェード 運動靴 プーマ ミラージュ ...



セール】プーマ ミラージュ スポーツ AD4PT スニーカー ユニセックス ...