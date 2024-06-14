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【極美品】ドレストリップ　セットアップ　チェック　カシミア　ベージュ　メンズ　S
商品番号 K11052834485
商品名

【極美品】ドレストリップ　セットアップ　チェック　カシミア　ベージュ　メンズ　S
ブランド名 ドレストリップ
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、カシミア混のdrestrip（ドレストリップ）、チェック柄メンズ、セットアップです。トラックパンツやトラックジャケットなどジャージが人気で、芸能人の木村拓哉や、小栗旬が映画クローズで着用してるブランドです。裏地のマリファナ柄（ボタニカル）、金具が何ともオシャレです。色味はベージュ×緑×茶色でサイズ0はS相当。カラーはベージュにて記載。使用時期は、寒い春夏秋の3シーズン可能だと思います。着用場面は、プライベートはもちろん、結婚式、成人式、2次会、パーティー、卒業式、入学式、と多種多様な場面にて着用可能。ポールスミス、バーバリー、ニードルス、エヌハリ、サリバン、オーシバルなども出品してるので是非、↓も見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ○アイテムdrestripドレストリップシングル　セットアップ　テーラードジャケット　2釦　メンズ　カシミア　本切羽　センターベント○状態　usedですが、まだまだ長年着用いただけます。○カラー　サイズ　生地カラー　ベージュ×緑×茶のチェックサイズL→自身、174cm70kgですが小さいサイズ感。　　　　　　　•ジャケット　0肩幅　約39身幅　約45着丈　約70袖丈約57•スラックス0ウエスト　約82股上　約24股下　約70総丈　約94裾幅　約20.5渡幅　約28ダブル幅　約3.5※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。プロフも必読下さいませ。
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