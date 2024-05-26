アンティーク調オーバル・ターコイズ・リング[18 号]

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはパワーストーンである大粒のターコイズ（別名トルコ石）を中心に置いたリングになります。リングのメタル部分はシルバーとゴールド・カラーをミックスしたゴージャスなデザインになっています。古代エジプト王朝やインカ帝国の財宝の中からも装飾品に加工されたターコイズが見つかっており、古くから愛用されてきたことがわかります。ターコイズは、ネガティブなパワーを退け,困難を乗り越えて願望を達成をサポートするパワーストーンとしても広く知られています。危険や邪悪なエネルギーから持ち主を守る「人生の守護石」として重宝されてきました。ターコイズの空色の色彩は,明るいエネルギーの象徴で,身につけるだけでも存在感があります。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。《リング素材》ステンレス製《 サイズ 》18号（日本サイズ）重さ 10g————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック #ゴールド#シルバー #ターコイズ5N28