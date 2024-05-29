goro's 太角チェーン

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商品詳細
原宿goro'sにて自身購入しました。goro'sにてカットしてもらい45センチになっています。goro'sは90年代より通っていました。出品しているものは吾郎さんが生前のものになります。少しでも不安のある方はgoro'sでの購入をお勧めします。真贋を問うような失礼なコメントや無知な質問はお控えください。購入意欲のないコメントや威圧的な態度の方はブロックさせて頂きます。転売目的での購入もお断りさせていただきます。購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、質問がある場合は購入の前にお願い致します。
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