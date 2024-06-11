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エルドレッソ one step beyond メッシュキャップ　ネイビー
商品番号 I87400543276
商品名

エルドレッソ one step beyond メッシュキャップ　ネイビー
ブランド名 エルドレッソ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ELDORESOエルドレッソBeyondMeshShortCap】トレイルランニング用短ツバキャップエルドレッソで人気のonestepbeyondのキャップです。現在は手に入らない限定デザインです。旦那さんが公式ショップで新品購入して使用していたものになります。カラーはネイビー。青すぎない濃紺寄りの色味で普段使いもしやすい落ち着いたカラーです。バックにはアジャスターベルト付きでサイズ調節が可能。濃色のキャップのため、使用および洗濯による生地の褪せはある程度ございます。掲載画像をご参照ください。目立った汚れや傷等はなくまだまだ使っていただける良品かと思います。使用感はそれなりにございますので、ご購入はユーズドにご理解いただける方でお願いいたします。完璧を求める方や細かい点の気になる神経質な方はご遠慮ください。即購入OKハードタイプのキャップではないので、コンパクトになるよう薄く折り畳んで発送致します。その他にもエルドレッソの限定キャップやPatagoniaのユーズドウェアなど多数出品中です＾＾*ぜひ合わせてご覧ください。山と道ハンガーノックラナーマウンテンマーシャルアーツトポアスレチックマイルストーンMMAPatagoniaNIKEトレランダックビルキャップアトリエブルーボトルatelierbluebottletetonbrosHoudiniジンダイジマウンテンワークスthenorthfaceELDORESOマラソントレイルランニングエルドレッソブラックブリック希少レア限定品
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