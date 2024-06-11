バーバリー カードケース

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こちらバーバリーのカードケースになりますバーバリーの公式オンラインストアで自身で購入しました。購入した時に付いてきた付属品は全てお付け致します。レシートもありますが購入時の住所など全て載っているため切り取ってお送りいたします半年ほど使用しました。ある程度使用感はあると思いますが大切に使っていた為まだまだ全然お使い頂けますカードを余り入れないようにしていましたのでカードケースの開きも全然ありませんデザインはすっごく可愛くそんなに見ないデザインなので人と被らないですカードケースの内側にシリアルナンバーあり