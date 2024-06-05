【BLACKLABEL CRESTBRIDGE】 メンズ　3ピース　スーツ

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まとめ割引、フォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください（;;）#daaiiメンズ商品BLACKLABELCRESTBRIDGE(ブラックレーベルクレストブリッジ)のメンズスーツになります！！36RS〜Mサイズ◇特徴◇・2B・背抜き・光沢感・スリーピース ジレ付き・ボタン刻印あり ・サイドベンツ◇カラー◇ネイビー 明るい紺色◇サイズ◇[ジャケット]着丈70㎝肩幅44㎝身幅48㎝袖丈53㎝[パンツ]ウエスト37㎝(一周74㎝)3.5㎝出せます。総丈86㎝ 3cm出せます。股下62㎝股上24㎝わたり幅24㎝裾巾16㎝(メジャーでの平置き採寸のため多少の誤差がある場合がございます。）◇コンディションランク◇A(全体的にスレや汚れは無く状態は良好です。パンツの股に少しシワがあります。）配送方法、価格のことなど何かありましたらなんでもコメントしていただけたら嬉しいです！