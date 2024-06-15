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【新品】ニューバランス CT30 SC2 D スニーカー ホワイト 25.5
商品番号 P68856182807
商品名

【新品】ニューバランス CT30 SC2 D スニーカー ホワイト 25.5
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

newbalanceスニーカーサイズ:25.5cm◇軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールが、快適なライド感を提供する「CT30」。ニューバランスのクラシカルなコートスタイルを、オールシンセティックレザーアッパーでクリーンに仕上げました。■ホワイト(SC2：TRIPLEWHITE)■甲材(アッパー)：人工皮革■底材(ソール)：合成底■2022Fall＆Winterモデル
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