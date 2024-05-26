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patagoniaレトロX セージカーキ　Lサイズ
商品番号 R57860437202
商品名

patagoniaレトロX セージカーキ　Lサイズ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 10,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニア　レトロＸ　2019年発売廃盤で希少カラーのセージカーキ　Lサイズです。直営店にて購入後、使用回数は半年程度着用のため写真の通り傷、汚れはありませんが使用感ある中古品であることにご理解の上購入お願い致します。廃盤につき希少カラーで出回ることないLサイズのためお求めの方はお早めに！即決であれば多少のお値引きさせて頂きます。できるだけ早期発送心がけますが、週末発送となりますのでご了承いただければと存じます。#patagonia#パタゴニア#レトロx#Lサイズ#フリース#カーキ#ノースフェイス#アウターBaggies、NIKE、AIRFORCE、GORETEX、ナイキ、ゴアテックス、シュプリームバルトロライトジャケット、バルトロマウンテンダウンジャケット、マウンテンライトジャケット、マウンテンバーサマイクロジャケット、デナリ、ビレイヤー、アンタークティカ、アンタークティカバーサロフトジャケット、バギーズロング、7インチ、5inch、7inch、patagoniaパタゴニア、ノースフェイス、コロンビア、アディダス、ベスト、フリース、チャムス、アークテリクス、ゼータSL、ベータSL、レトロX、クライムライトジャケット、グラミチ、スコーミッシュフーディ、、ビームス、別注、ユナイテッドアローズ、クロムハーツ、ロンハーマン、ユニクロ、ナンガ、グリップスワニー、山と道、スノーピーク、コールマン、ポーラテック、SPTG、ウーフォス、リカバリー、オリジナル、アトムar、アルファ、水沢ダウン、マウンテニア、アンカー、バブアー、ビデイル、サーミパーカ
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