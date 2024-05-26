チャレンジャー　グローブ/CHALLENGER ORANGE M 長瀬智也

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チャレンジャーのメカニックグローブになります。新品・未使用品カラー ORANGEMサイズ総丈23.0cm手囲い23.0cm〜24.0cm中指丈9.0cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。【商品説明】ブランドロゴを落とし込んだメカニックグローブです。スマホの操作も可能で、アウトドアやバイク、自転車等で活躍します。インナーグローブとしても使っていただけます。【素材】ポリエステル100%その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい。何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します。チャレンジャーCHALLENGERポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPネイバーフッドneighborhoodマシスMASSESラッツRATSエムアンドエムM\u0026MスタンダードカリフォルニアサムズSAMSハーレーダビッドソンランプグローブスHWYキムタク木村拓哉長瀬智也