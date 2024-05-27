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商品詳細
セブンスレターのネックレスのトップになりますかなりレアだと思います！！sterlingと刻印されているのでシルバー925だと思います。新品になりますが、シルバーなので酸化している部分があります、ご了承ください。サイプレス、サイコラム、ラコカノストラ、グラフィティー、ウエストコースト、ローライダー、チカーノ、タトゥー、LAカルチャーが好きな方に！クレイジーピッグをお借りしています。国内問わず入手困難の品物になります。
http://narcologia.ru/goods/Persia635088.html
http://narcologia.ru/goods/troupe946411.html
http://narcologia.ru/goods/message856827.html
The Seventh Letterネックレストップ特大グラフィティタトゥー
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