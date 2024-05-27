クロムハーツ　NEチェーン　20インチ

◆NEチェーン20インチ(50センチ前後)です。トップとセット売りしている方から購入後、トップだけ使用しこちらは保管したままでした。バネもしっかりしていて状態良好です。査定済の確実本物です。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。



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