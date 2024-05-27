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クロムハーツ　NEチェーン　20インチ
商品番号 L10424092586
商品名

クロムハーツ　NEチェーン　20インチ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 37,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆NEチェーン20インチ(50センチ前後)です。トップとセット売りしている方から購入後、トップだけ使用しこちらは保管したままでした。バネもしっかりしていて状態良好です。査定済の確実本物です。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。
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