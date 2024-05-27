LOEWE カードケース/名刺入れ

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商品詳細
LOEWEの名刺入れです。一年くらい前に44000円くらいで店頭にて購入後、数回使用しましたが目立った傷や汚れはなく、未使用に近いです。ほぼ使う機会がなかったので出品いたします。今はもう店頭でもオンラインでも無い型のようです。中央部に10枚ほど入るポケットと、両面にも二段に分かれて収納できます。箱ごとお渡しできますが中身の梱包材は捨ててしまったので違う資材で梱包いたします。カラー···ブラック素材···本革
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