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シュ−ズ　28センチ
商品番号 G98959902938
商品名

シュ−ズ　28センチ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夫が数回、履いたそうです。気にならない方、いらしたらご検討ください。
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