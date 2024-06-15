ロイヤルオーダー　18Ｋ　ネックレス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。自身でロイヤルオーダーにて購入した物です。チェーン全長＝約40cm使用しなくなった為、出品させていただきます。目立ったキズなど無いと思いますがトラブル防止の為、画像にてご確認お願いします。よろしくお願いします！材質···K18(18金)材質···ゴールドカラー···ゴールド装飾···ジルコニア#ジャスティンデイビス#JUSTINDAVIS#ロンワンズ#LONEONES#ロイヤルオーダー#ROYALORDERクロムハーツユナイテッドアローズローリーロドキンROYALORDERロイヤルオーダー4FaceCutChain0.5mm18KYELLOWGOLD #イエローゴールド#18金#K18#18K#ロイヤルオーダー#royalorder#クロムハーツ#ジャスティンデイビス#ガーデル#シンパシーオブソウル#クロムハーツ材質···ゴールドカラー···ゴールド
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