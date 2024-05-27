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EPOCH2020 オリックスバファローズ S.モヤ　1of1直筆サインカード
商品番号 A19224167305
商品名

EPOCH2020 オリックスバファローズ S.モヤ　1of1直筆サインカード
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCH2020オリックスバファローズSTARS\u0026LEGENDSスティーブン・モヤ1枚限定直筆サインカードです。1of1、世界で1枚限定の直筆サインカードです。背番号も1だったのでジャージーナンバーでもあります！状態は悪くないと思いますが神経質な方等は、購入されないようにお願い致します。基本的には専用、取り置き等はいたしません。ご了承ください。節度あるお値下げは具体的な金額をご提示の上コメントください。検討中の方、購入される方は事前にプロフィールを一読ください。質問等はコメントでお気軽にお申し付けください。エポック　中日ドラゴンズ
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