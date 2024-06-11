新品【超レア】PRADA×CENTURION ウェアラブル

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商品詳細
アメックスセンチュリオンカード会員限定のPRADAとAmexのコラボブレスレット型ウェアラブル。ユニセックス(男女兼用)PRADAのブレスレットとしてアクセサリーとしていかがでしょうか？クレジットカードマニアやアメックスマニアの方、PRADAコレクターの方に是非どうぞ。※当然アクティベートしてませんので決済デバイスとしては使えません。カラー···ブラックアクセサリー材質···本革#センチュリオンカード#アメックス#AMEX#PRADA#プラダ
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http://narcologia.ru/goods/manufacture326941.html
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