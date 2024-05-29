キャップ　トラッカーキャップ　メッシュキャップ　カモフラ　カモ柄

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商品詳細
◆商品のポイント【アメリカ買付品】企業ロゴのヴィンテージトラッカーキャップです！メッシュ部もカモ柄の珍しいキャップです！◆カラーカモフラ◆素材コットン 57%ナイロン 27%ポリエステル 16%◆状態傷や汚れあり(使用感あり、ツバ折れ、ほつれ)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。
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