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【美品】BARACUTA　バラクータ　G9　スイングトップハリントンジャケット.
商品番号 J19863510781
商品名

【美品】BARACUTA　バラクータ　G9　スイングトップハリントンジャケット.
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⬇️タップして商品一覧を見る⬇️#古着屋KenKen✅商品情報ブランド：BARACUTA　バラクータ色柄　　：黒　ブラックサイズ　：40（Lサイズ相当）状態　　：美品（目立った傷等なし）✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：65cm身幅：56cm肩幅：48cm袖丈：58cm✅注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。✅当店について◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎パーカースウェットTシャツポロシャツシャツジャージジャケットアウターなどの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリートスポーツゆるだぼが好きな方にオススメです‼︎⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️#古着屋KenKen管理番号3324-08041-98162
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