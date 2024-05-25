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新品 バレンシアガ 616911 23V73 1090 カードケースコインケース
商品番号 C35525936627
商品名

新品 バレンシアガ 616911 23V73 1090 カードケースコインケース
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 20,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】BALENCIAGAバレンシアガ61691123V731090　カードケース/コインケース　ブラック×シルバー(新品）【品番】616911_23V73_1090【カラー】ブラック×シルバー金具：メタルシルバー【素材】レザー【サイズ】約Ｗ11.0cm×Ｈ7.0cm×2.0cm【仕様】開閉：ファスナー式内側：ジャバラマチ（仕切り付き3層）外側：カードポケット×3【付属品】保存袋、正規BOX、ケアカード、購入証明書（ギフトレシート）※その他の付属品はございません。【買い付け地】イタリアバレンシアガアウトレット直営店【参考価格】60,500円（税込み）
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バレンシアガのカードケース兼コインケース-

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