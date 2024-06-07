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AURALEE LINEN WOOL SILK SHARK SKIN SETUP
商品番号 U78035082999
商品名

AURALEE LINEN WOOL SILK SHARK SKIN SETUP
ブランド名 オーラリー
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーラリーのシャークスキンジャケットとスラックスのセットアップです。ジャケットのみ替え布・ボタン、タグ付きです。着用回数は2回ほどです。リネン特有のシワ等見られますが元々がこのような素材ですので、ご理解の上購入を検討ください。シャークスキンジャケット　定価53900円サイズ4(L相当)肩幅47.5身幅55着丈72.5裄丈86袖丈62シャークスキンスラックス　定価37400円サイズ3(M相当)ウエスト78総丈101股上28股下73裾幅23合計定価91300円商品説明今シーズンのコレクションでも特徴的だったシャークスキンストライプのシャツジャケットです。幅広ピッチのストライプで大きな襟ぐりなどノスタルジックな印象です。全体的にゆったりとしたシルエットですが、１サイズ上げて着用するのもありな、絶妙なデザインバランスに仕上がっております。決めすぎず、締まりすぎずのちょうどいい雰囲気なので、共地のスラックスとのセットアップで着用しても気兼ねなくご着用いただけます。素材としてはウール、リネン、シルクの混紡糸と極細の杢糸のリネンを使用したシャークスキンストライプです。上質な原料の混紡糸ならではの程よいハリと光沢感、涼しげで上品な生地です。単色ではなく、メランジのようなイメージで様々な色が折り重ねられています。重たくなりすぎない素材感がこれからの季節にピッタリの雰囲気です。季節感···春、秋カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/reboot670436.html
http://narcologia.ru/goods/approximate244320.html
http://narcologia.ru/goods/calling450650.html

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