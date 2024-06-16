（新古品）レア アディダス ユーロ2000 スペインロゴEspañaキャップ

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商品詳細
①商品説明こちらもアディダスのヴィンテージなかでも希少価値の高いユーロ2000エスパーニャ（スペイン）フラッグのキャップです。アディダス好きな方、欧州サッカー好きな方、スペイン好きな方、ヴィンテージ好きな方、ご興味ありましたら、ぜひご検討ください。②商品詳細色：レッド素材：綿100%サイズ：フリー生産地：インドネシア③特記事項新古品且つ未使用でタグ付きのお品物です。特質すべきダメージはありませんが、経年劣化による傷みがある場合ある為、ご了承下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful937451.html
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