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（新古品）レア アディダス ユーロ2000 スペインロゴEspañaキャップ
商品番号 G81344019227
商品名

（新古品）レア アディダス ユーロ2000 スペインロゴEspañaキャップ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①商品説明こちらもアディダスのヴィンテージなかでも希少価値の高いユーロ2000エスパーニャ（スペイン）フラッグのキャップです。アディダス好きな方、欧州サッカー好きな方、スペイン好きな方、ヴィンテージ好きな方、ご興味ありましたら、ぜひご検討ください。②商品詳細色：レッド素材：綿100%サイズ：フリー生産地：インドネシア③特記事項新古品且つ未使用でタグ付きのお品物です。特質すべきダメージはありませんが、経年劣化による傷みがある場合ある為、ご了承下さいませ。
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