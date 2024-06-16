タディアンドキング TADY\u0026KING 上金フェザー L 右向き 最終値下げ ...

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商品詳細
タディアンドキングTADY\u0026KING上金フェザー右向きになります。使用する機会が少なくなったため出品します。定価:82500円付属品巾着袋ギャランティカードサイズ:約64mm×約15mm ハートリーフ約25mm×約15mmカラー:シルバー、18kゴールド返品は受け付けていません。タディ\u0026キングTADY\u0026KINGtady＆kingゴローズ goros登坂広臣木村拓哉
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