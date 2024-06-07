alzaty セットアップ　グレー

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数年前に購入しましたが2回程着用したのみです。パンツに汚れがあります。(写真10枚目)約10万円で購入しました。48インチ(Freesizeに設定してあります)♢ジャケット♢着丈約73cm身幅約47cm袖丈約59cm♢パンツ♢ウエスト約90cm総丈約90cm素人採寸、平置き採寸です。誤差はご了承ください。◉購入後に汚れ等が見つかる場合や配送方法を変更する場合がございます。梱包はリサイクル梱包とさせて頂きます。◉他の商品も購入希望の方はまとめて出品しますのでコメントお願いします。◉思い込みでの購入等こちらに非がない場合の残念評価は事務局の方に対応して頂きますので分からないこと等は必ず購入前に確認お願いします。写真追加や質問等ありましたら対応しますのでお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします❁