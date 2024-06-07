【新品】　ヤンキース　キャップ　ブラック　黒　47 captain キャプテン

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【新品 未使用】ヤンキースの47brandcaptainのベースボールキャップです。captain’47定番シルエットの一つ。四角型フラットバイザーと浅めのクラウン普段使いにもオシャレなブラックロゴ■サイズ調節可能スナップバック■カラー ブラック 黒■ライセンス アメリカ正規店で購入 MLB認証ホログラムシール付き■梱包60サイズのお箱にて発送いたします。再利用の梱包材を使用することがあります。フォーティセブンブランドニューヨークエンゼルスエンジェルス大谷翔平2カラー···ブラック形···ベースボール