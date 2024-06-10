ゴローズ　特大フェザー　リング　左

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数ある出品物の中からご覧頂きありがとうございます。以下お読み頂きご購入お待ちしております。・ブランド名：goro's(ゴローズ)・商品名：特大フェザーリング・重さ：約10g・サイズ：約9号当方が都内に在住中、足繁くゴローズに通い何十年もかけて集めたコレクションの１つになります。購入後、特に磨いたりしておりませんので経年劣化しております。昔からゴローズは難しいブランドなのでゴローズで買った思い入れのある本物でも偽物と言われたり、とんでもない値段で売っている委託店に元々良い印象を持っていません。自身で売り、また次の方が大事にして頂けるお取引を望んでいます。色褪せる事のないゴローズ独特の魅力で最近の並びは異常な程になり入店する事すら難しいかと思われます。同じゴローズ好きな方にお譲り出来れば幸いです。根拠のない偏見、知識で真贋を疑う方はご自身で原宿ゴローズにお並び下さい。商品の性質上、状態等は主観の違いにより個人差がございます。必ず掲載写真にてご自身で判断し納得された方のみご購入下さい。また、写真に写らない傷、汚れ等があるかもしれませんので新品、完品をお探しの方トラブルに繋がりますのでご購入はお控願います。出品物は全て本物ですが、少しでも疑う方や不安がある方は必ず購入は控えて下さい。何卒よろしくお願い致します。