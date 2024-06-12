アルテミスクラシック　クロスレットシルバーペンダントトップ

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アルテミスクラシックのクロスレットシールドペンダント十字架と盾を組み合わせた2パーツペンダント。クロスにはブルートパーズをセット。唐草トレサリー柄がデザインされたシールドはアルテミスクラシックらしいゴシックさを表現。2つのパーツが胸元で揺れるオシャレなペンダント。【トップのみ】[型番:ACP0278] クロスレットシルバーペンダントトップ素材:シルバー925、いぶし、ブルートパーズ専用の箱等ございません。ペンダントトップのみの出品になります。一度も磨いた事はありません。細かいキズ等は有ります。中古になりますのでご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。プチプチに包んで簡易包装で発送致します。#カキツバタアルテミス#ネックレス#シルバー#ペンダント#メンズ#レディース#アクセサリ