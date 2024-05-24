サルヴァトーレ　フェラガモ　コインケース

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カラー···ブラックフェラガモの革製コインケースです。新品3万〜4万円程の商品です。外側の状態は良好ですが、蓋を開けた内張の皮に剥がれがあります。状態についてお写真ご確認をお願い致します。梱包は簡易包装となります。中古品にご理解の上でご検討下さい。