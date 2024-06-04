ボッテガヴェネタ カードケース 名刺入れ ブラウン＋イエロー 579246

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価格交渉できます！アメリカの正規アウトレット店舗より買付しております。アウトレットについてご理解の上、ご購入をお願い致します。◆アイテム説明上質で柔らかなレザーパンチングデザインを施したカードケースです。落ち着いたスタイルで大人の魅力を引き出します。その他の種類もございますので#bluteShopおすすめ一覧からご覧ください！◆ブランドボッテガヴェネタ/BOTTEGAVENETA◆型番579246◆状態新品未使用◆サイズ横9cm×高さ7cm×奥行き0.5cm◆素材レザー◆仕様・メインポケットx1・カードポケットx3◆付属品ギフトレシート、タグ保存袋、ボックス【注意事項】※アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願い致します。※照明により色合いが若干異なる場合があります。※買い付け後に検品、写真撮影をしております。※革製品のため多少の色ムラやシワがある場合がございます。※丁寧に梱包しておりますが、海外から輸送の際、細かな傷や押し跡などがついてしまう場合がございます。