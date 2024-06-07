Tenderloin Pique swing top Zulu mask

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併売品になりますので売り切れの場合ご容赦くださいPiqueswingtopZulumask柄Lサイズ柄部分はプリントになります。Towncraftで60年代くらいに生産されていたZulumaskがモチーフのスウィングトップになります。着丈約70cm身巾約60cmこちら綺麗な状態ですが着用品になります。下げ札などの付属品もありませんあくまで中古品として考慮してのご購入をお願い致します。購入後の返品はお受けいたしませんのでよくご検討下さい。