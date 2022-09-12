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ニューエラ × フィアオブゴッド
商品番号 G84081419374
商品名

ニューエラ × フィアオブゴッド
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

59FIFTYFEAROFGODESSENTIALSTheClassicCollectionデトロイトタイガースネイビーサイズ:71/4使用回数2回なので美品です。(購入時の記述)こちらで購入しましたがサイズ間違いしたので自分は一度も使用していません値下げ不可メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。メジャーリーグの各球団カラーをフィーチャーしています。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。素材···ウール
http://narcologia.ru/goods/flight637428.html
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