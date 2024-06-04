杉菜水姫(スギナミキ)作品第二集『花葬』殻ノ少女

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杉菜水姫さんの画集第二集『花葬』です。新品で購入後、一読して本棚にしまっていました。表紙カバー上部に少し痛みがあります。写真3,4枚目をご確認ください。収録内容は以下の公式サイトからの引用でご確認ください。殻シリーズ、FLOWERSシリーズを中心にまとめたB4サイズの大型画集になります。描き下ろしイラストや未収録分の版権イラストの収録はもちろん、カルタグラ、ピアニッシモ、和み匣、クロウカシスからも厳選したイラストをリペイント（解像度の拡大に伴う画質修正及び一部デッサン修正作業を施しております）して全て見開き無しの1Pごとの編集を行った上で収録しておりますので「濡烏」とはまた違った印象を感じて頂けると思います。※全て1イラスト1ページ収録にしております（横のイラストはあえて縦にして収録しております）また、特殊なギミックとして上製本に袋綴じという非常に珍しい仕様にしております。袋綴じの最大のメリットは裏のイラストが透けないという点にあります。袋綴じの内側には黒フチのみ印刷し、ページをめくった際のコントラストが美しく見えるような効果を狙っています。インクはUVカレイドインクという発色が良く、擦っても色落ちしない特殊な仕様のインクを採用し、イラストの美しさを極限まで再現致します。■商品概要■120ページ（240ページ袋綴）即購入可です。