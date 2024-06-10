無形○限定特別装幀本○熊谷守一○上下2巻○A4版300頁○500部限定 ...

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送料無料●無形●限定特別装幀本●熊谷守一作品集収蔵美術館●上下2巻●A4版300頁●500部限定●状態の方は傷、汚れなく良い状態です。保管による匂いがあるお品もございます。ご了承のほどよろしくお願いします。発送はゆうゆうメルカリ便またはゆうパックにてさせて頂きます。素人検品ですので見落しなど御理解下さいます様、完璧をお求めの方、神経質な方はご購入お控えくださいませ。何卒宜しくお願い致します。●撮影時による光の加減でお色が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。#着物#浴衣#和装#和裁#反物