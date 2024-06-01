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PCエンジン　アーケードカードPRO
商品番号 V48143867766
商品名

PCエンジン　アーケードカードPRO
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 7,095 円
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商品詳細

ソフト→目立ったキズや汚れはありません説明書→○目立ったキズや汚れはありませんケース→○細かなキズ、汚れあり動作確認→当方DUO-Rにて動作確認済み確認用ソフトは付きません梱包はビニールに入れ、プチプチに包みます。ご購入の際のご注意が、プロフにありますので、お手数をおかけし、申し訳ありませんがご確認をお願い致します。問い合わせなどありましたらお気軽にご連絡ください、よろしくお願い致します☺︎発送がお急ぎの方はご相談ください☺︎他にもスーファミ、PCエンジン、ファミコンなどのレトロゲームなど出品していますので、よろければご覧ください。複数購入割引もしてます。
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