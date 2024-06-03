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YAMAHA ELB-02
商品番号 W57943545057
商品名

YAMAHA ELB-02
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 38,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18年製動作確認済み。異常なし。少し使用感がありますが、状態がいい美品です。週2〜3一回10分ぐらいの程度で使用してました。着払い発送で対応させていただきます。運送会社の手配は購入者様の方でお願いします。搬出運搬時のトラブルの責任は負いかねますので、ご了承ください。なお、中古品であることをご理解の上、ご購入ください。購入後のクレーム、返品は対応いたしかねますのでご了承願います。エレクトーン　ELB-02（本体）【付属品】・専用椅子・譜面立て・取扱説明書・専用カバー(グレー)ご購入前に一度コメントください。
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ヤマハ | ELB-02 - エレクトーン - 概要
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ヤマハ エレクトーン ELB-02 | エルム楽器
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