YAMAHA ELB-02



ヤマハ | ELB-02 - エレクトーン - 概要



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ヤマハ エレクトーン ELB-02 | エルム楽器



YAMAHA/エレクトーン STAGEA ELB-02 ベーシック【代引き不可】【沖縄・東北地方・北海道・離島発送不可】



エレクトーン【ヤマハ／ELB-02】 - 矢木楽器



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YAMAHA STAGEA BASIC ELB-02 2016年製 管理番号:u50813 - 中古楽器専門店マルカート



ELB-02 - エレクトーン - 概要 - ヤマハ

18年製動作確認済み。異常なし。少し使用感がありますが、状態がいい美品です。週2〜3一回10分ぐらいの程度で使用してました。着払い発送で対応させていただきます。運送会社の手配は購入者様の方でお願いします。搬出運搬時のトラブルの責任は負いかねますので、ご了承ください。なお、中古品であることをご理解の上、ご購入ください。購入後のクレーム、返品は対応いたしかねますのでご了承願います。エレクトーン ELB-02（本体）【付属品】・専用椅子・譜面立て・取扱説明書・専用カバー(グレー)ご購入前に一度コメントください。