【限定300部 / 絶版】「高邁 - 明代書画名家収蔵展」三圭社

「高邁-明代書画名家収蔵展（京都市美術館特展）」東京中央オークション編山下方亭特別顧問2018年三圭社【限定300部/絶版】◆◆詳細◆◆2018年に京都市美術館にて開催した展覧会「高邁-明代書画名家収蔵展（京都市美術館特展）」図録明代の書画の展示を通して、明の文人・高邁の精神を紹介。【掲載作家】沈度/邊景昭/王紱/夏昶/沈同齋/沈周/林良/計禮/過儀/朱見深/呉偉/祝允明/文微明/唐寅/王陽明/陸復/呂紀/劉俊/陳子和/謝時臣/仇英/沈碩/陸治/王問/徐渭/周之冕/王中立/丁雲鵬/董其昌/張瑞園/黄道周/王鐸/倪元璐/藍瑛/崔子忠/陳洪綬/黄向堅/王建章ほか◆◆仕様◆◆日本語・中文併記中国美術書画書道山水画作品集画集図録37×26.5243ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄キズ（タイトル部剥がれ）ページ良好、書籍に少したわみ#本#中国美術#書画#書道#明