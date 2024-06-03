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加賀九谷　傳右衛門作　赤絵山水人物文　徳利　猪口　一對　時代箱　M　R5942
商品番号 V11792982629
商品名

加賀九谷　傳右衛門作　赤絵山水人物文　徳利　猪口　一對　時代箱　M　R5942
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 11,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...酒器大きさ　（徳利）高さ約１７cm　幅約６cm（盃）高さ約３cm　幅約６．１cm箱に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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加賀九谷　傳右衛門作　赤絵山水人物文　徳利　猪口　一對　時代箱　M　R5942
加賀九谷　傳右衛門作　赤絵山水人物文　徳利　猪口　一對　時代箱　M　R5942 | フリマアプリ ラクマ

加賀九谷　傳右衛門作　赤絵山水人物文　徳利　猪口　一對　時代箱　M　R5942
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加賀九谷 傳右衛門作 赤絵山水人物文 徳利 猪口 一對 時代箱 M R5942-

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