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- 加賀九谷 傳右衛門作 赤絵山水人物文 徳利 猪口 一對 時代箱 M R5942
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商品詳細
種類...酒器大きさ （徳利）高さ約１７cm 幅約６cm（盃）高さ約３cm 幅約６．１cm箱に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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加賀九谷 傳右衛門作 赤絵山水人物文 徳利 猪口 一對 時代箱 M R5942 | フリマアプリ ラクマ
加賀九谷 傳右衛門作 赤絵山水人物文 徳利 猪口 一對 時代箱 M R5942
加賀九谷 傳右衛門作 赤絵山水人物文 徳利 猪口 一對 時代箱 M R5942
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