ニンテンドーSwitch 有機EL 美品　おまけ付き

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半年ほど前にゼルダをやるために購入。クリア後使用する機会が無いため出品いたします。一度、帰省の際に持ち出しましたが、それ以外は自宅での仕様（非喫煙者）の為、比較的綺麗な商品だと思います。コントローラーとケースはおまけでお付けします。よろしくお願いします。