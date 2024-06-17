ニンテンドーSwitch 有機EL 美品　おまけ付き

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商品詳細
半年ほど前にゼルダをやるために購入。クリア後使用する機会が無いため出品いたします。一度、帰省の際に持ち出しましたが、それ以外は自宅での仕様（非喫煙者）の為、比較的綺麗な商品だと思います。コントローラーとケースはおまけでお付けします。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/providence431594.html
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