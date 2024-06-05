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【完全未開封】PS5テイルズオブアライズコレクターズエディション
商品番号 W27428110179
商品名

【完全未開封】PS5テイルズオブアライズコレクターズエディション
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後暗所にて自宅で保管していました。プロダクトコードも未使用です。すべて未開封です。神経質な方の購入はお控えください。中身の初期不良などは責任を負いません。返品不可とさせて頂きます。購入時に入っていたダンボールのまま発送致します。購入前にプロフィールの確認お願いします。#テイルズ#PS5
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