北電子　ジャグラーパンフレット　ジャグラーTM 【ジャグラーのみ中閉破れある】。

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ジャグラーTM（北電子／北電子）｜パチスロ機種情報 | パチンコビレッジ



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パチスロ実機販売・有限会社ホールアップ( 北電子 )

ジャグラー、ジャグラーTMのパンフレットです。パチンコ店しか手に入らない逸品です。ジャグラーと言えば、ペカリリーチ、同社の大漁も一緒です。結構、日本全国のパチンコ店で儲けさせて頂きました。ジャグラー必勝法は、ビックが終わったら、一度止まるまで、空回しをして、1回目のゲームから、15回まで、このような動作をします。1番左のボタンを押し、1番、右のボタンを押し、最後には、真ん中のボタンを押します。これをかなり速い動作で繰り返すと、「ガッコン！」とペカる事があります。回してドラムが止まらない機種もあります。ジャグラー好きだった方、ご購入是非おねげーします。