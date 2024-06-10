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ポケモンカード　カミツレのきらめき　sr
商品番号 P33056477484
商品名

ポケモンカード　カミツレのきらめき　sr
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　vstarユニバース　カミツレのきらめき　sr裏面下の方に白かけが見られます。写真3枚目でご確認ください。トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します。素人目線となりますので状態確認などのご希望の方はご気軽にお申し付けください。
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