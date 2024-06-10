ポケモンカード　カミツレのきらめき　sr

ポケモンカード vstarユニバース カミツレのきらめき sr裏面下の方に白かけが見られます。写真3枚目でご確認ください。トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します。素人目線となりますので状態確認などのご希望の方はご気軽にお申し付けください。











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