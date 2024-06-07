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裁断TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス 導入・基本手技
商品番号 W42818910502
商品名

裁断TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス 導入・基本手技
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 4,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス導入・基本手技からアドバンスまでWebビデオ付き」欠畑誠治/二井一則定価:￥15000#欠畑誠治#欠畑_誠治#二井一則#二井_一則#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みなため状態わるいとしてあります。何ヶ所かマーカー跡ありますが、折れなどはなく綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming216292.html
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